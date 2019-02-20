تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبزر مواعيد هذه المباريات والقنوات القنوات الناقلة: الدوري المصري 03:00 - سموحة vs المقاولون العرب ـ النيل للرياضة. 05:30 - طلائع الجيش vs الزمالك ـ القناة الناقلة: النيل للرياضة. 08:00 - الأهلي vs الداخلية ـ القناة الناقلة: النيل للرياضة. Advertisements دوري أبطال أوروبا 10:00- أتليتكو مدريد vs يوفينتوس - القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD 10:00 ـ شالكة vs مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD. الدوري الأوروبي 07:00 ـ إشبيلية vs لاتسيو ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD. الدوري الفرنسي 10:00 - باريس سان جيرمان vs مونبيليه ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 6 HD.

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