اونلاين | كورة ستار مباراة الزمالك ضد الداخلية بث مباشر On Sport

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كورة ستار مباراة الزمالك ضد الداخلية بث مباشر On Sport

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة قوية ضد طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء 20/2/2019 في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كورة ستار مباراة الزمالك ضد الداخلية بث مباشر On Sport

وستنطلق ضربة بداية مباراة طلائع الجيش مع الزمالك على ملعب الجيش اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

كورة ستار مباراة الزمالك ضد الداخلية بث مباشر On Sport

وستكون مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي أون سبورت HD والنيل الرياضية.

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كورة ستار مباراة الزمالك ضد الداخلية بث مباشر On Sport

ويحتل نادي الزمالك حالياً المركز الأول في جدول الدوري برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 3 وخسر لقاء وحيد وسجل نجومه 46 هدفًا وتلقت شباكهم 16 هدفا.

بينما يحتل نادي طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 9 وسجل نجومه 26 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك مع طلائع الجيش في الدوري المصري عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.