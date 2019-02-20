اونلاين | بث حي| مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية الآن بث مباشر يلا شوت الأسطورة الدوري المصري (بث مباشر)| Yalla Shoot

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بث حي| مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية الآن بث مباشر يلا شوت الأسطورة الدوري المصري (بث مباشر)| Yalla Shoot

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لخوض مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق الداخلية يوم الأربعاء، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بث حي| مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية الآن بث مباشر يلا شوت الأسطورة الدوري المصري (بث مباشر)| Yalla Shoot

وتُلعب مباراة الأهلي ضد الداخلية على استاد "بتروسبورت" وذلك يوم الأربعاء، والموافق 20 فبراير 2019 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بث حي| مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية الآن بث مباشر يلا شوت الأسطورة الدوري المصري (بث مباشر)| Yalla Shoot

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وستنقل مواجهة الأهلي أمام الداخلية في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

بث حي| مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية الآن بث مباشر يلا شوت الأسطورة الدوري المصري (بث مباشر)| Yalla Shoot

ويحتل النادي الاهلي المركز الثالث وفي رصيده 42 نقطة، في المقابل يقع فريق الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الداخلية أمام الأهلي في الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.