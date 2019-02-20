اونلاين | البث المباشر لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد (Bein Sports)

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البث المباشر لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد (Bein Sports)

مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد تشاهدونها الأربعاء في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

البث المباشر لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد (Bein Sports)

بلغ الفريقان مجموع 12 مباراة نهائية في المسابقة القارية الأولى، وباستثناء الموسم الماضي الذي شهد تتويج ريال مدريد الإسباني على حساب ليفربول الإنكليزي، تواجد أحدهما في المباراة النهائية بين 2014 و2017، لكن أتلتيكو خسر الموقعتين أمام جاره اللدود ريال في 2014 و2016 ويوفنتوس أمام برشلونة وريال في 2015 و2017 توالياً.

البث المباشر لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد (Bein Sports)

يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى تحقيق الفوز والاقتراب خطوة من ربع النهائي عندما ينزل ضيفاً على أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

البث المباشر لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد (Bein Sports)

كما يستهدف أتلتيكو الفوز للاستمرار بحلم بلوغ نهائي المسابقة الذي يقام على ملعبه "واندا متروبوليتانو".

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موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشر، تشاهدونها يوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

تشاهدون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD1 وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.