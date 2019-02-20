رياضة | موقعة كبيرة في انتظار محمد صلاح.. موعد مباراة ليفربول القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقعة كبيرة في انتظار محمد صلاح.. موعد مباراة ليفربول القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت بين الطرفين مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفشل نجوم ليفربول بقيادة محمد صلاح في حسم المباراة التي أقيمت على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، ليتأجل حسمها للمباراة المقبلة في الإياب والمقرر إقامتها على ملعب البايرن.

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وتنتظر نادي ليفربول مباراة من العيار الثقيل ضد مانشستر يونايتد في إطار الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 24/2/2019.

ويذكر فأن نادي ليفربول يحتل حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 65 نقطة متساوياً مع مانشستر سيتي الذي يسبق الريدز بمباراة الجولة الـ27 من المسابقة.

وفي دوري الأبطال؛ سيحل نادي ليفربول ضيفاً ثقيلاً على بايرن ميونيخ في ملعب أليانز أرينا وذلك في مباراة إياب دور الـ16 من المسابقة يوم 13/3/2019 وتعد مواجهة حاسمة وفاصلة لمصير الطرفين في البطولة الأوروبية.