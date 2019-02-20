رياضة | ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيحل فريق الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري ضيفا على طلائع الجيش في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب الجيش بالسويس ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

كما يخوض الأهلي مواجهة قوية أمام الداخلية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم على ملعب بتروسبورت في نفس الجولة.

وكان فريق بيراميدز سقط أمام الجونة بهدفين مقابل هدف مساء أمس الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وجاءت ثنائية الجونة في شباك بيراميدز عن طريق؛ إسلام عبد النعيم وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين؛ 51 و60 ومن ثم سجل للفريق الضيف هدف بالدقيقة 77 من خلال عبدالله السعيد.

ويأتي ترتيب الدوري المصري بعد خسارة وصيف البطولة كالتالي:

1- الزمالك: 51 نقطة

2- بيراميدز: 45 نقطة

3- الأهلي: 42 نقطة

4- مصر المقاصة: 34 نقطة

Advertisements

5- المقاولون العرب: 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي: 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي: 29 نقطة

8- الإسماعيلي: 27 نقطة

9- الجونة: 26 نقطة

10- طلائع الجيش: 25 نقطة

11- سموحة: 25 نقطة

12- حرس الحدود: 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري: 24 نقطة

14- الداخلية: 22 نقطة

15- النجوم: 21 نقطة

16- إنبي: 21 نقطة

17- وادي دجلة: 20 نقطة

18- بتروجيت: 19 نقطة