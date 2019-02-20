رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي وشالكة في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 20/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وشالكة في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 20/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق شالكة الألماني لاستضافة مانشستر سيتي اليوم الأربعاء، في مباراة من العيار الثقيل ستجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويفتح استاد فيلتينس أرينا أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر سيتي وشالكه اليوم الأربعاء وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهل فريق شالكة لهذا الدور بعد تخطي مرحلة المجموعات باحتلال المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة بينما صعد مانشستر سيتي بعد تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة.

Advertisements

ويتوقع أن يلعب مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:

حراية المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: آيميريك لابورت - نيكولاس أوتاميندي - جون ستونز - كايل ووكر

خط الوسط: فيرناندينيو - كيفين دي بروينه - دافيد سيلفا

خط الهجوم: ليوري ساني - سيرجيو أجويرو - رحيم ستيرلينج

وسيتم نقل مباراة مانشستر سيتي مع شالكة في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت خليل البلوشي.