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نجم ريال مدريد يتخذ أولى خطوات الرحيل عن الدوري الإسباني

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كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد بدأ أولى الخطوات التي قد تقوده للرحيل عن صفوف الميرنجي في نهاية الموسم الحالي.

 

وأفاد موقع إذاعة كادينا كوبي الإسبانية بأن مارسيلو اجتمع مع خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام لريال مدريد أمس الإثنين.

 

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وأكد الموقع الإسباني أن مارسيلو يشعر بقلق بشأن مستقبله خاصة أنه يعيش حاليًا أسوأ مواسمه رفقة الميرنجي وقد يلجأ للرحيل عن الملكي في الصيف المقبل.

 

وذكر الموقع أن رغم امتداد عقد الظهير البرازيلي حتى عام 2022 إلا أنه قد يستجيب لطلب صديقه البرتغالي ويقرر الانتقال إلى يوفنتوس في الموسم المقبل.

 

يذكر أن مارسيلو تلقى العديد من الانتقادات عقب الخسارة الأخيرة للميرنجي أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليجا، ولعب مارسيلو 477 مباراة رسمية مع ريال مدريد، سجل خلالها 36 هدفا.

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