الامارات | المصنفة الأولى عالمياً اليابانية أوسكاكا تودع تنس دبي من مباراتها الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن المصنفة الأولى عالمياً اليابانية أوسكاكا تودع تنس دبي من مباراتها الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت المصنفة الأولى عالمياً اليابانية نعومي أوساكا، التوقعات، بعد أن ودعت بطولة "سوق دبي الحرة" لتنس اللاعبات المحترفات، من مباراتها الأولى في البطولة، بخسارتها في الدور الثاني أمام الفرنسية كريستينا ملادينفويتش بمجموعتين دون رد "6-3 و6-3" في مباراة لم تدم لأكثر من 66 دقيقة.

وتعد مباراة اليابانية في دبي الأولى لها منذ اعتلائها قائمة التصنيف العالمي يناير الماضي عقب فوزها ببطولة استراليا المفتوحة أولى البطولات الأربعة الكبرى للموسم الحالي.

Advertisements

وعلقت المصنفة الأولى اليابانية أوساكا على خسارتها في دبي، وقالت في تصريحات صحافية: "لعبت بصورة سيئة للغاية، واعترف أنني لا أزال أعاني من مشكلة الضغوطات النفسية التي رافقتني في الفترة الأخيرة، وتوقعت أن تختفي بمجرد عودتي للمباريات، وعلي إيجاد الطريقة للتخلص من هذه الضغوطات عبر الفوز في المباريات، إلا أنني لم أنجح اليوم، في ظل ابتعادي عن اللعب طوال الأسابيع الماضية، وعدم خوضي أية مباراة منذ فوزي في استراليا الشهر الماضي".

وبخسارتها هذا فتحت أوساكا الباب لملاحقاتها الرومانية سيمونا هاليب والتشيكية بيترا كفيتوفا في تقليص الفجوة عن التصنيف الأول العالمي، خصوصاً أن بطولة دبي للاعبات المحترفات تمنح الفائزة 900 نقطة على سلم الترتيب.

وستلتقي ملادينوفيتش في الدور الثالث مع الإسبانية المخضرمة كارلا سواريز نافارو، التي تأهلت على حساب الصينية شواي تشانج بمجموعتين دون رد أيضا بنتيجة "6-4 و6-4".