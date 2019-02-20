شكرا لقرائتكم الدودجبول يختتم منافسات الدورى رجال وسيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتمت منافسات دورى الدودجبول على مستوى الرجال والسيدات وسط حضور جماهيرى كبير وذلك بحضور مسئولى الاتحاد.

وشهدت منافسات اليوم الأخير من البطولة مباريات حماسية خاصة وسط حضور جماهيرى أضفى الحماسية على اللقاءات التى أقيمت.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو محب رئيس الاتحاد ان المنافسات ارتقت بشكل كبير للغاية خلال نهائيات بطولة الدوري الممتاز على مستوى الرجال والسيدات وهو الأمر الذى سيعود بالنفع بشكل كبير على المنتخب المصرى، خاصة وان افراز عناصر جديدة لتمثيل الفراعنة فى البطولة الافريقية القادمة التى ستنطلق الصيف المقبل بجنوب افريقيا.

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وقال عمرو محب الذى يشغل رئيس الاتحاد الافريقى ان كافة الموارد اللازمة لاعداد المنتخب الوطني بالشكل الذى يؤهله للتويج باللقب القارى نسعى لها بشكل كبير خلال البطولة المقبلة، بالرغم من المنافسة الشرسة التى نواجهها أمام جنوب افريقيا.

فى سياق متصل، أكد هاني نبيل المدير الفنى لمنتخب الدودجبول ان المنافسات التى أقيمت تؤكد أن هناك مستقبل كبير لعدد من اللاعبين خاصة وأن تمثيلهم المحلى غنى بالفنيات بالاضافة الى أن المنافسة بين اللاعبين والفرق أضافت قيمة جديدة لبطولة الدورى.

أضاف هاني نبيل أن الدودجبول هى واحدة من اللعبات التى تنتشر بسرعة البرق فى القارة الافريقية وتبحث عن انجازات جديدة تضاف للرياضة المصرية.