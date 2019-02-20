شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء بند الـ8 سنوات وحد أقصى للترشح.. أبرز تعديلات لائحة الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على بعض التعديلات على اللائحة التى سيتم إرسالها إلى الأندية خلال الساعات المقبلة، وعلى رأسها إلغاء بند الـ8 سنوات بحيث يكون من حق أى عضو بالمجلس الترشح فى الانتخابات أكثر من دورتين متتاليتين، بجانب وضع حد أقصى لسن الترشح بحيث لا يجوز لمن تخطى الـ70 عامًا خوض الانتخابات، وأيضًا وضع بند يمنع أى شخص من الترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس إلا اذا كان قد أمضى دورة كاملة فى المجلس من قبل كعضو مجلس إدارة، بجانب إنشاء روابط محترفة لأندية القسم الأول والثانى والثالث.

كما يقترح بعض أعضاء الجبلاية إلغاء المقعد المخصص للمرأة على أن تخوض السيدات الانتخابات على أحد المقاعد المفتوحة للعضوية.