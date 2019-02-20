شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. شباب قسنطينة الجزائرى يصل القاهرة لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل اليوم الأربعاء بعثة فريق شباب قسنطينة الجزائرى القاهرة فى إطار تحضيراتهم لملاقاة الإسماعيلى السبت المقبل، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يتواجد وفد من النادى الإسماعيلى يكون فى استقبال البعثة للعمل على تذليل على كل العقبات خلال فترة الإقامة. جدير بالذكر أن الإسماعيلى قد حدد ملعب برج العرب بالإسكندرية لاستضافة المباراة التى ستقام بدون حضور جماهيرى طبقا لعقوبة "كاف".

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