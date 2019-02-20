شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الأربعاء 20 / 2 / 2019 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على نظيره طلائع الجيش فى الخامسة والنصف عصر اليوم الأربعاء على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة يدخلها الفارس الأبيض بحثًا عن التحليق بصدارة الدورى والوصول للنقطة 54 بجدول ترتيب المسابقة .

الفارس الأبيض الذى يعانى قاريا فى الكونفدرالية الأفريقية، وصل للمباراة الـ18 على التوالى بدون هزيمة محليًا بواقع 16 مباراة فى الدورى ومباراتين فى الكأس بعد الفوز الأخير الذى حققه إنبى فى الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف .

ونرصد أهم 5 معلومات عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى السطور التالية:

الزمالك يتفوق على الطلائع

مباراة الزمالك وطلائع الجيش أقيمت 29 مرة منذ صعود الفريق العسكرى للدوري الممتاز موسم 2004-2005، وحقق الفارس الأبيض الفوز في 17 مباراة ، وخسر 6 مواجهات، بينما حسم التعادل نتيجة 6 مباريات بواقع خمسة لقاءات انتهت بالتعادل الإيجابى ومباراة وحيدة بالتعادل السلبى.

الزمالك الأكثر تهديفًا

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مباراة الزمالك وطلائع الجيش دائمًا ما تشهد غزارة تهديفية لكن يتفوق الأبيض الذى نجح فى هز شباك الطلائع بـ 57 هدفا، فيما زار الفريق العسكرى شباك الزمالك 28 مرة.

العندليب هداف مواجهات الزمالك والطلائع

هداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش تاريخيًا هو العندليب عبد الحليم على نجم القلعة البيضاء الأسبق الذى نجح فى تسجيل 5 أهداف فى شباك الفريق العسكرى، فيما يعد عمر جابر نجم الأبيض السابق، هو الأكثر مشاركة في مواجهات الفريقين السابقة متساويًا مع الغانى بابا أركو لاعب الجيش برصيد 12 مباراة لكل لاعب.

السداسية الفوز الأكبر بين الزمالك والطلائع

أكبر نتيجة فى مباراة الزمالك وطلائع الجيش كانت من نصيب الفريق الأبيض خلال مباريات الدور الأول لموسم 2014-2015 عندما سجل سداسية مقابل هدف وحيد للطلائع.

12 ضربة جزاء فى مواجهات الزمالك والطلائع

مباراة الزمالك وطلائع الجيش خلال المواجهات السابقة شهدت احتساب العديد من ركلات الجزاء التى وصلت إلى 12 ركلة والتى شهدت أيضًا تفوق الفريق الأبيض الذى حصل على 7 ركلات جزاء نظير حصول الفريق العسكرى على 5 ركلات.