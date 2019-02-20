النشرة الرياضية| الهزيمة الثانية لبيراميدز.. بيان جديد للأهلي.. وتعادل ليفربول وبايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019.
بالصور.. الخطيب وشوبير ونجوم الكرة يُشيعون جثمان رئيس قناة الأهلي
رسميًا.. الكاف يُغرم الإسماعيلي ومباراة بدون جمهور بسبب "أحداث الإفريقي"
اجتماع مهم لإدارة الأهلي يوم الخميس
قائمة الزمالك.. غياب محمود علاء.. وعودة 3 لاعبين لمواجهة الجيش
لاسارتي يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية
بالفيديو.. الجونة يحقق مفاجأة ويُلحق الهزيمة الثانية لبيراميدز بالدوري
بالفيديو.. بايرن يفرض التعادل على ليفربول في قمة الأبطال
20 رقمًا من قمة الأبطال السلبية.. نحس سواريز وعقدة بايرن وحصن ليفربول
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