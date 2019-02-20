اونلاين | البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وشالكه

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البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وشالكه

نقدم لكم البث المباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه مساء الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إليكم معلومات البث المباشر للمواجهة المرتقبة التي تأتيكم مباشرة وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS.

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وشالكه

مانشستر سيتي وشالكه: التقديم الفني للمباراة

مانشستر سيتي وشالكه، مواجهة مرتقبة يحل خلالها الفريق الإنكليزي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز ضيفاً ثقيلاً على شالكه في مدينة غيلسنكيرشن، في مباراة تبدو خلالها الفوارق شاسعة جداً بين الفريقين، إذ يتصدر سيتي ترتيب فرق الدوري الإنكليزي مع مباراة أكثر من ليفربول بعد أن فاز في 21 مباراة وتعادل في 2 وخسر في 4 وفي رصيده 65 نقطة وسجل الفريق 74 هدفاً ودخل مرماه 20.

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وشالكه

ويحتل شالكه من جانبه المركز الرابع عشر على لائحة ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة عقب فوزه في 6 مباريات وتعادل في 5 وخسر 11، وأحرز لاعبوه 25 هدفاً ودخل مرماهم 32.

وهي أرقام تترجم بصدق حجم الفارق الفني بين الفريقين.

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معلومات البث المباشر

• مواجهة شالكه ومانشستر سيتي تأتيكم في مساء الأربعاء 20 شباط/فبراير 2019.

• المباراة ستكون مذاعة باللغة العربية على beIN SPORTS HD2 وبالإنكليزية على beIN SPORTS HD11.

• شالكه ومانشستر سيتي مواجهة ستكون مصحوبة بتعليق الزميلين خليل البلوشي وجواد بده.

• البث المباشر لمباراة شالكه ومانشستر سيتي سيكون متاحاً على الإنترنت من خلال beIN CONNECT.

حقائق هامة

1. سبق لمانشستر سيتي الفوز على شالكه أوروبياً في إطار كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2008-2009 بهدفين دون رد وفي بطولة الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس عام 1970.

2. لوري سانيه لاعب مانشستر سيتي سيكون على موعد مع مواجهة فريقه السابق شالكه لأول مرة منذ انتقاله إلى إنكلترا.

3. مدافع شالكه، الصربي ماتيا ناستاسيتش سبق له اللعب في صفوف مانشستر سيتي ما بين عامي 2012-2015.