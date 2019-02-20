اونلاين | Bein Sport.. يوفنتوس ضد الاتليتكو (بث مباشر) مشاهدة يوفنتوس واتليتكو بدون تقطيع

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Bein Sport.. يوفنتوس ضد الاتليتكو (بث مباشر) مشاهدة يوفنتوس واتليتكو بدون تقطيع

يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى تحقيق الفوز والاقتراب خطوة من ربع النهائي عندما ينزل ضيفاً على أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

Bein Sport.. يوفنتوس ضد الاتليتكو (بث مباشر) مشاهدة يوفنتوس واتليتكو بدون تقطيع

كما يستهدف أتلتيكو الفوز للاستمرار بحلم بلوغ نهائي المسابقة الذي يقام على ملعبه "واندا متروبوليتانو".

Bein Sport.. يوفنتوس ضد الاتليتكو (بث مباشر) مشاهدة يوفنتوس واتليتكو بدون تقطيع

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

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مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشر، تشاهدونها يوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

Bein Sport.. يوفنتوس ضد الاتليتكو (بث مباشر) مشاهدة يوفنتوس واتليتكو بدون تقطيع

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

تشاهدون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD1 وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.

Bein Sport.. يوفنتوس ضد الاتليتكو (بث مباشر) مشاهدة يوفنتوس واتليتكو بدون تقطيع

وتوفّر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.



