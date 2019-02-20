اونلاين | بث حي مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد (عودة رونالدو لمدريد) بث مباشر (كورة ستار) على Bein Sport

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بث حي مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد (عودة رونالدو لمدريد) بث مباشر (كورة ستار) على Bein Sport

يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى تحقيق الفوز والاقتراب خطوة من ربع النهائي عندما ينزل ضيفاً على أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

بث حي مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد (عودة رونالدو لمدريد) بث مباشر (كورة ستار) على Bein Sport

كما يستهدف أتلتيكو الفوز للاستمرار بحلم بلوغ نهائي المسابقة الذي يقام على ملعبه "واندا متروبوليتانو".

بث حي مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد (عودة رونالدو لمدريد) بث مباشر (كورة ستار) على Bein Sport

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

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مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشر، تشاهدونها يوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

بث حي مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد (عودة رونالدو لمدريد) بث مباشر (كورة ستار) على Bein Sport

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

تشاهدون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD1 وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.

بث حي مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد (عودة رونالدو لمدريد) بث مباشر (كورة ستار) على Bein Sport

وتوفّر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.



