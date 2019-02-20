اونلاين | كول كورة بث مباشر مباراة يوفنتوس والاتليتكو (رونالدو) ضمن اهم مباريات اليوم (بث مباشر)

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كول كورة بث مباشر مباراة يوفنتوس والاتليتكو (رونالدو) ضمن اهم مباريات اليوم (بث مباشر)

يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى تحقيق الفوز والاقتراب خطوة من ربع النهائي عندما ينزل ضيفاً على أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كول كورة بث مباشر مباراة يوفنتوس والاتليتكو (رونالدو) ضمن اهم مباريات اليوم (بث مباشر)

كما يستهدف أتلتيكو الفوز للاستمرار بحلم بلوغ نهائي المسابقة الذي يقام على ملعبه "واندا متروبوليتانو".

كول كورة بث مباشر مباراة يوفنتوس والاتليتكو (رونالدو) ضمن اهم مباريات اليوم (بث مباشر)

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

كول كورة بث مباشر مباراة يوفنتوس والاتليتكو (رونالدو) ضمن اهم مباريات اليوم (بث مباشر)

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مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشر، تشاهدونها يوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

كول كورة بث مباشر مباراة يوفنتوس والاتليتكو (رونالدو) ضمن اهم مباريات اليوم (بث مباشر)

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

تشاهدون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD1 وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.

كول كورة بث مباشر مباراة يوفنتوس والاتليتكو (رونالدو) ضمن اهم مباريات اليوم (بث مباشر)

وتوفّر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.



