اونلاين | رابط شغال يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد (بث مباشر) في دوري الابطال رابط سريع

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رابط شغال يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد (بث مباشر) في دوري الابطال رابط سريع

يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى تحقيق الفوز والاقتراب خطوة من ربع النهائي عندما ينزل ضيفاً على أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

رابط شغال يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد (بث مباشر) في دوري الابطال رابط سريع

كما يستهدف أتلتيكو الفوز للاستمرار بحلم بلوغ نهائي المسابقة الذي يقام على ملعبه "واندا متروبوليتانو".

رابط شغال يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد (بث مباشر) في دوري الابطال رابط سريع

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

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مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشر، تشاهدونها يوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

رابط شغال يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد (بث مباشر) في دوري الابطال رابط سريع

تشاهدون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD1 وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.

رابط شغال يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد (بث مباشر) في دوري الابطال رابط سريع

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