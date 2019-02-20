اونلاين | مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد (لحظة بلحظة) - معلومات البث المباشر (بث مباشر)

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مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد (لحظة بلحظة) - معلومات البث المباشر (بث مباشر)

يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى تحقيق الفوز والاقتراب خطوة من ربع النهائي عندما ينزل ضيفاً على أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد (لحظة بلحظة) - معلومات البث المباشر (بث مباشر)

كما يستهدف أتلتيكو الفوز للاستمرار بحلم بلوغ نهائي المسابقة الذي يقام على ملعبه "واندا متروبوليتانو".

مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد (لحظة بلحظة) - معلومات البث المباشر (بث مباشر)

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

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مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشر، تشاهدونها يوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

تشاهدون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD1 وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.

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