رياضة | تيجانا يبرر الخسارة في الكونفدرالية من جورماهيا والتعادل أمام نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيجانا يبرر الخسارة في الكونفدرالية من جورماهيا والتعادل أمام نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برر إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك خسارة الفريق في الكونفدرالية من كلا من جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري بأن الفريق الكبير الذي ينافس في بطولات كثيرة من الوارد أن يخسر بعض المباريات.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "الفوز على إنبي مهم لأنه جاء بعد اخفاقنا في البطولة الأفريقية".

وأضاف :"كنا نستحق الفوز بخماسية على نصر حسين داي في الكونفدرالية".

واختتم يوسف تصريحاته قائلاً : " الفريق الكبير الذي ينافس في الكثير من البطولات من الوارد أن يخسر في بعض المباريات".

وسقط فريق بيراميدز أمام الجونة بهدفين مقابل هدف مساء يوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وجاءت ثنائية الجونة في شباك بيراميدز عن طريق؛ إسلام عبد النعيم وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين؛ 51 و60 ومن ثم سجل للفريق الضيف هدف بالدقيقة 77 من خلال عبدالله السعيد.

ويأتي ترتيب الدوري المصري بعد خسارة وصيف البطولة كالتالي:

1- الزمالك: 51 نقطة

2- بيراميدز: 45 نقطة

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3- الأهلي: 42 نقطة

4- مصر المقاصة: 34 نقطة

5- المقاولون العرب: 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي: 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي: 29 نقطة

8- الإسماعيلي: 27 نقطة

9- الجونة: 26 نقطة

10- طلائع الجيش: 25 نقطة

11- سموحة: 25 نقطة

12- حرس الحدود: 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري: 24 نقطة

14- الداخلية: 22 نقطة

15- النجوم: 21 نقطة

16- إنبي: 21 نقطة

17- وادي دجلة: 20 نقطة

18- بتروجيت: 19 نقطة