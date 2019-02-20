رياضة | عضو الزمالك: أتمنى استمرار شيكابالا مع أبولون حتى نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو الزمالك: أتمنى استمرار شيكابالا مع أبولون حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك عن أمله بأن يستمر محمود عبد الرازق شيكابالا مع فريقه أبولون اليوناني حتى نهاية الموسم.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " رئيس النادي أكد لأمير مرتضى أن تجديد لكهربا أمر منتهي".

وأضاف :"تواصلنا مع شيكابالا في الفترة الأخيرة تحديداً في 31 يناير الماضي ولم يقدم الاتحاد السكندري طلب رسمي لضمه ونحن على استعداد لمساعدته لأنه يستحق المساعدة".

واختتم يوسف تصريحاته قائلاً : " كان لدينا نية لتقديم أي تنازلات لمساعدته ويجب أن يستمر مع ناديه حتى نهاية الموسم".

وسقط فريق بيراميدز أمام الجونة بهدفين مقابل هدف مساء يوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وجاءت ثنائية الجونة في شباك بيراميدز عن طريق؛ إسلام عبد النعيم وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين؛ 51 و60 ومن ثم سجل للفريق الضيف هدف بالدقيقة 77 من خلال عبدالله السعيد.

ويأتي ترتيب الدوري المصري بعد خسارة وصيف البطولة كالتالي:

1- الزمالك: 51 نقطة

2- بيراميدز: 45 نقطة

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3- الأهلي: 42 نقطة

4- مصر المقاصة: 34 نقطة

5- المقاولون العرب: 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي: 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي: 29 نقطة

8- الإسماعيلي: 27 نقطة

9- الجونة: 26 نقطة

10- طلائع الجيش: 25 نقطة

11- سموحة: 25 نقطة

12- حرس الحدود: 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري: 24 نقطة

14- الداخلية: 22 نقطة

15- النجوم: 21 نقطة

16- إنبي: 21 نقطة

17- وادي دجلة: 20 نقطة

18- بتروجيت: 19 نقطة