رياضة | إسماعيل يوسف : جنش يستحق التواجد في منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسماعيل يوسف : جنش يستحق التواجد في منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك على أن محمود جنش حارس مرمى الفريق يستحق التواجد في منتخب مصر.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " اللاعبين الكبار صنعوا الفارق معه بخبراتهم هذا الموسم".

وأضاف :"مصطفى فتحي سيسافر إلى ألمانيا الأسبوع المقبل لإجراء بعض الفحوصات".

واختتم يوسف تصريحاته قائلاً : " لن نتعاقد مع حراس مرمى وجنش يستحق التواجد في منتخب مصر".

وسقط فريق بيراميدز أمام الجونة بهدفين مقابل هدف مساء يوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وجاءت ثنائية الجونة في شباك بيراميدز عن طريق؛ إسلام عبد النعيم وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين؛ 51 و60 ومن ثم سجل للفريق الضيف هدف بالدقيقة 77 من خلال عبدالله السعيد.

ويأتي ترتيب الدوري المصري بعد خسارة وصيف البطولة كالتالي:

1- الزمالك: 51 نقطة

2- بيراميدز: 45 نقطة

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3- الأهلي: 42 نقطة

4- مصر المقاصة: 34 نقطة

5- المقاولون العرب: 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي: 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي: 29 نقطة

8- الإسماعيلي: 27 نقطة

9- الجونة: 26 نقطة

10- طلائع الجيش: 25 نقطة

11- سموحة: 25 نقطة

12- حرس الحدود: 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري: 24 نقطة

14- الداخلية: 22 نقطة

15- النجوم: 21 نقطة

16- إنبي: 21 نقطة

17- وادي دجلة: 20 نقطة

18- بتروجيت: 19 نقطة