رياضة | تيجانا : أتمنى استمرار جروس بغض النظر عن فوزه بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيجانا : أتمنى استمرار جروس بغض النظر عن فوزه بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك عن أمله في استمرار كريستيان جروس المدير الفني للفريق بغض النظر عن فوزه بالدوري.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " جروس مدرب كبير وصنع حالة جيدة وأتمنى استمراره معنا بغض النظر عن فوزه بالدوري ولا يتدخل أحد في عمله فنيًا".

واختتم يوسف تصريحاته قائلاً : " أهم ما يميز الزمالك الاستقرار الفني وهذا يحسب لمجلس الإدارة بقيادة مرتضى منصور".

وسقط فريق بيراميدز أمام الجونة بهدفين مقابل هدف مساء يوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وجاءت ثنائية الجونة في شباك بيراميدز عن طريق؛ إسلام عبد النعيم وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين؛ 51 و60 ومن ثم سجل للفريق الضيف هدف بالدقيقة 77 من خلال عبدالله السعيد.

ويأتي ترتيب الدوري المصري بعد خسارة وصيف البطولة كالتالي:

1- الزمالك: 51 نقطة

2- بيراميدز: 45 نقطة

3- الأهلي: 42 نقطة

Advertisements

4- مصر المقاصة: 34 نقطة

5- المقاولون العرب: 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي: 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي: 29 نقطة

8- الإسماعيلي: 27 نقطة

9- الجونة: 26 نقطة

10- طلائع الجيش: 25 نقطة

11- سموحة: 25 نقطة

12- حرس الحدود: 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري: 24 نقطة

14- الداخلية: 22 نقطة

15- النجوم: 21 نقطة

16- إنبي: 21 نقطة

17- وادي دجلة: 20 نقطة

18- بتروجيت: 19 نقطة