رياضة | الأهلي يمنع الجونة من الراحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يمنع الجونة من الراحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، منح لاعبيه أي راحة سلبية، استعدادًا لمواجهة الأهلي، بالدوري العام.

وفضل صدقي، أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم بدون راحة بسبب ضيق الوقت، بعدما حقق فوزًا غاليًا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما بملعب الجونة، أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدورى المصري.

وسقط فريق بيراميدز أمام الجونة بهدفين مقابل هدف مساء يوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وجاءت ثنائية الجونة في شباك بيراميدز عن طريق؛ إسلام عبد النعيم وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين؛ 51 و60 ومن ثم سجل للفريق الضيف هدف بالدقيقة 77 من خلال عبدالله السعيد.

ويأتي ترتيب الدوري المصري بعد خسارة وصيف البطولة كالتالي:

1- الزمالك: 51 نقطة

2- بيراميدز: 45 نقطة

3- الأهلي: 42 نقطة

4- مصر المقاصة: 34 نقطة

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5- المقاولون العرب: 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي: 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي: 29 نقطة

8- الإسماعيلي: 27 نقطة

9- الجونة: 26 نقطة

10- طلائع الجيش: 25 نقطة

11- سموحة: 25 نقطة

12- حرس الحدود: 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري: 24 نقطة

14- الداخلية: 22 نقطة

15- النجوم: 21 نقطة

16- إنبي: 21 نقطة

17- وادي دجلة: 20 نقطة

18- بتروجيت: 19 نقطة