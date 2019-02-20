رياضة | شريف إكرامي يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف إكرامي يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، بالدوري العام.

ومن المنتظر أن يعتمد لاسارتي، على شريف إكرامي بحراسة المرمى للمباراة الثانية على التوالي، في ظل عدم إكتمال جاهزية محمد الشناوي حارس الفريق الأساسي، منذ تعرضه للإصابة مؤخرًا.

كما استقر لاسارتي، على الاعتماد على الأنجولي جيرالدو دا سيلفا بدلًا من رمضان صبحي لاعب الفريق، في ظل غيابه عن المباراة لتعرضه للإيقاف بسبب الإنذار الثالث.

ويلتقي الأهلي الداخلية، مساء غدٍ الأربعاء على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي:-

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حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: علي معلول، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، ومحمد هاني.

الوسط: عمرو السولية، وناصر ماهر، وكريم نيدفيد، وحسين الشحات، وجيرالدو.

الهجوم: جونيور أجايي.