رياضة | موعد مباراة إشبيلية ولاتسيو بالدوري الأوروبي يوم الأربعاء 20 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة إشبيلية ولاتسيو بالدوري الأوروبي يوم الأربعاء 20 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي إشبيلية الإسباني، ضد منافسه فريق لاتسيو الإيطالي، في الساعة السابعة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة لاتسيو ضد إشبيلية عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD، وسوف يعلق على المباراة المعلق عادل خلو.

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ويسعى فريق إشبيلية لتحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل تحقيق بطولة أوروبية غائبة عن الفريق منذ أكثر من موسم.

ويريد نادي لاتسيو تقديم أداء جيد ومميز في هذا الدور، وتحقيق المفاجأة والإطاحة بنادي إشبيلية من بطولة الدوري الأوروبي، رغم فوز الفريق الإسباني في مباراة الذهاب بنتيجة هدف نظيف في ايطاليا.

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي لاتسيو ضد فريق إشبيلية بالدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.