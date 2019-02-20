رياضة | مالية كفر الزيات "قصة حلم" اقترب من الاكتمال بدون "دعم"!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مالية كفر الزيات "قصة حلم" اقترب من الاكتمال بدون "دعم"! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق مالية كفر الزيات بقيادة أيمن مجدي المدير الفني، نظيره طوخ قليوبية، يوم الاثنين المقبل بالجولة الختامية لدوري القسم الثالث بالمجموعة الثامنة.

ويحتاج المالية للفوز لكسب بطاقة التأهل لدورة الترقي بدوري القسم الثاني، ويعد مالية كفر الزيات ممثل الغربية الوحيد، ورغم أن الفريق بات على مقربة من التأهل، لكن ذلك يأتي وسط ظروف صعبة، يعيشها الفريق، فالفريق بحسب عدة مصادر، لا يحصل على أي دعم من "علي الصياد" رئيس النادي، وهو ما جعل حتى الجماهير تقوم بالتضامن لتوفير أتوبيسات لنقلهم لملعب شباب طوخ والذي سيقام عليه المباراة، لتشجيع اللاعبين في المبارة الحاسمة.

وأضاف المصدر بأن رئيس النادي لم يصرف مكافآت اللاعبين في أخر 5 مبارايات غير مكافأة واحدة، من 4 مبارايات فوز، وأنه لم يهتم بالفريق الأول ولم يجتمع مع اللاعبين حتي الأن، لتشجيعهم والرفع من روحهم المعنوية قبل المباراة الحاسمة مع طوخ، علي عكس باقي الفرق مثل بنها وطوخ الذي صرف كل مكافأت اللاعبين لحثهم علي الفوز واقتناص اغلي ثلاث نقاط في البطولة.

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وذكر المصدر بأن سبق لرئيس النادي بأهمال فريق الشباب مواليد 97، والذي تأهل لدوري القطاعات ولكن لم يشارك في المبارايات، لعدم توفير أي مقابل مادي للفريق.

يخوض المالية المبارة في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ويسبقه طوخ في المركز الأول بنفس الرصيد.