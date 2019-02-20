رياضة | لينجليت: لم يحالفنا الحظ أمام ليون لكن سنسجل في الكامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لينجليت: لم يحالفنا الحظ أمام ليون لكن سنسجل في الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كليمنت لينجليت، لاعب نادي برشلونة، أن فريقه لعب بشكل جيد أمام ليون لكن المشكلة كانت في إهدار العديد من الفرص التي أتيحت للاعبين ولم يسجلوا.

وحسم التعادل السلبي مباراة برشلونة مع أولمبيك ليون في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأضواء مساء الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقال لينجليت عقب نهاية المباراة: "أظن أننا قمنا بمباراة جيدة، لكن لم يحالفنا الحظ في التسجيل، بالتأكيد سنسجل في الكامب نو".

وتابع حديثه: "النتيجة لم تكن مرضية بالنسبة لنا لأننا ضيعنا العديد من الفرص السانحة".

وأضاف: "لم نستطع التسجيل بالرغم من عدد التسديدات على المرمى، أن نسدد هذا العدد الكبير فهذا يعني أننا لعبنا بشكل جيد، لكن كان يجب علينا التسجيل لنلعب مباراة الإياب بشيء من الأريحية".