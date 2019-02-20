رياضة | 20 مباراة بدون هزيمة.. ليفربول يحقق رقما مميزا للمرة الثانية في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 مباراة بدون هزيمة.. ليفربول يحقق رقما مميزا للمرة الثانية في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت النتيجة السلبية على مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ التي جمعت الفريقين على ملعب الأنفيلد معقل الريدز، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأجل حسم تلك المواجهة إلى مباراة الإياب التي ستجمعهما على ملعب "أليانز أرينا" معقل البافاري، بعد أن فشل خط هجوم ليفربول القوي من حسم النتيجة لصالحهم في لقاء الذهاب على أرضهم.

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ويمتلك ليفربول سلسلة 20 مباراة دون هزيمة على ملعب الآنفيلد في المسابقات الأوروبية وتعتبر هي ثاني أطول سلسلة بتاريخ الريدز!

ويحل نادي ليفربول ضيفاً ثقيلاً على بايرن ميونيخ في ملعب أليانز أرينا وذلك في مباراة إياب دور الـ16 من المسابقة يوم 13 من الشهر المقبل وتعد مواجهة حاسمة وفاصلة لمصير الطرفين في البطولة الأوروبية.