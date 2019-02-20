رياضة | كلوب يكشف سبب التعادل أمام بايرن ميونيخ بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يكشف سبب التعادل أمام بايرن ميونيخ بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار ‏يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إلى أن الفريق صعب الأمور في التعامل مع التمريرة الأخيرة في مباراة بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا، مؤكدا إلى أن تقريبا 10-12 مرة وجد اللاعبين انفسهم في هجمة واعدة ولكن بالنهاية نعطي الكرة للخصم.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب التعادل السلبي مع الفريق البافاري : "‏هذا ماقلته قبل المباراة، وان بايرن ميونخ اذا وجدو انفسهم في موقف صعب يصبحون جادين".

وأضاف : "شباك نظيفة بدون الرجل الكبير فان دايك، لم يتوقع الكثير من الناس ذلك، وهندرسون قام بعمل رائع، وعدد الكرات التي افتكها من الخصم مهول".

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وواصل : "‏كيميتش و ألابا كانا منضبطين الليلة، وعلى الأرجح لم أرهما يدافعان هكذا قط، وكل الاحترام لهما فقد جعلوا المهمة أصعب علينا، وبالرغم من أننا حصلنا على فرص جيدة حيث أخطأنا اللمسة الأخيرة".

وتابع : "تياغو ألكانتارا هو لاعب كرة القدم على مستوى الأفضل في العالم، ولعب دور صانع لعب من عمق الملعب بشكل جيد للغاية جنبا إلى جنب مع خافي مارتينيز، وكانوا جيدين جدا".