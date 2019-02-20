رياضة | تيجانا: حفني فضل البقاء في الزمالك.. وأتمنى ضم هذين النجمين من براميدز!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيجانا: حفني فضل البقاء في الزمالك.. وأتمنى ضم هذين النجمين من براميدز! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك عن وصول بعض العروض لأيمن حفني نجم الفريق ولكنه فضل البقاء مع النادي، كنا أعرب عن أمله بضم كلا من كينو ودونجا من براميدز.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " لا يوجد خلاف بين أمير مرتضى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ولكن أمير يدافع عن النادي ليس أكثر".

وأضاف :"محمد إبراهيم رفض التجديد للزمالك بشرط إعارته، كما أنه طلب تجديد عقده وينقصه التركيز داخل الملعب".

وتابع :"أيمن حفني من اللاعبين المؤثرين في الزمالك ووصلته بعض العروض مؤخرًا ولكنه فضل البقاء في الزمالك".

واختتم يوسف تصريحاته قائلاً : " أتمنى ضم كينو ودونجا من براميدز ولم أقل عبد الله السعيد على أساس أنه يلعب لنا".

وسقط فريق بيراميدز أمام الجونة بهدفين مقابل هدف مساء يوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وجاءت ثنائية الجونة في شباك بيراميدز عن طريق؛ إسلام عبد النعيم وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين؛ 51 و60 ومن ثم سجل للفريق الضيف هدف بالدقيقة 77 من خلال عبدالله السعيد.

ويأتي ترتيب الدوري المصري بعد خسارة وصيف البطولة كالتالي:

1- الزمالك: 51 نقطة

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2- بيراميدز: 45 نقطة

3- الأهلي: 42 نقطة

4- مصر المقاصة: 34 نقطة

5- المقاولون العرب: 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي: 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي: 29 نقطة

8- الإسماعيلي: 27 نقطة

9- الجونة: 26 نقطة

10- طلائع الجيش: 25 نقطة

11- سموحة: 25 نقطة

12- حرس الحدود: 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري: 24 نقطة

14- الداخلية: 22 نقطة

15- النجوم: 21 نقطة

16- إنبي: 21 نقطة

17- وادي دجلة: 20 نقطة

18- بتروجيت: 19 نقطة