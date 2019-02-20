رياضة | موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة قوية ضد طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء 20/2/2019 في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق ضربة بداية مباراة طلائع الجيش مع الزمالك على ملعب الجيش اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي أون سبورت HD والنيل الرياضية.

Advertisements

ويحتل نادي الزمالك حالياً المركز الأول في جدول الدوري برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 3 وخسر لقاء وحيد وسجل نجومه 46 هدفًا وتلقت شباكهم 16 هدفا.

بينما يحتل نادي طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 9 وسجل نجومه 26 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك مع طلائع الجيش في الدوري المصري عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.