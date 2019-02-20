شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يفاجئ إيكاردي بهذا الطلب! والان مع التفاصيل

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان قرر تقليل الجدل الدائر بشأن موقف نجم الفريق الأرجنتيني ماورو إيكاردي من الرحيل عن النيراتزوري.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن إنتر ميلان سيقدم عرضًا أخيرًا لإيكاردي من أجل التجديد لتصبح الكرة في ملعبه سواء بقبول اقتراح الإدارة أو رفضه.

وأشار الموقع الإيطالي إلى إن إنتر ميلان سيقدم لإيكاردي راتبًا أقل من 7 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت من أجل أن يوقع اللاعب على عقد يمتد لـ5 مواسم مقبلة.

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وذكرت بعض التقارير أن واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي طلبت الحصول على 8 ملايين يورو كراتب للاعب من أجل حسم التجديد.

وكشف الموقع الإيطالي أن إدارة إنتر ميلان تستعد لمناقشة الشرط الجزائي أيضًا في عقد إيكاردي والذي يبلغ حاليًا 110 ملايين يورو للفرق غير الإيطالية إلا أنه لم يتم الاستقرار بعد على مستقبل هذا البند.

يذكر أن العديد من وسائل الإعلام أكدت أن إيكاردي سيرحل عن إنتر ميلان عقب تجريده من حمل شارة النيراتزوري ومنحها لزميله سمير هاندانوفيتش.