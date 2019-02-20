شباب قسنطينة الجزائرى يصل القاهرة اليوم

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جدة - عمرو شويل تصل اليوم الاربعاء بعثة فريق شباب قسنطينة الجزائرى القاهرة فى إطار تحضيراتهم لملاقاة الإسماعيلى السبت القادم،لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يتواجد وفد من النادى الاسماعيلى يكون فى استقبال البعثة للعمل على تذليل على كافة العقبات خلال فترة الاقامة. الجدير بالذكر أن الإسماعيلى قد حدد ملعب برج العرب بالاسكندرية لاستضافة المباراة التى ستقام بدون حضور جماهيرى طبقا لعقوبة الكاف.

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