شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا يتحدث عن الصفة المشتركة بين رونالدو وميسي والان مع التفاصيل

كشف باولو ديبالا نجم يوفنتوس بأن كلا من ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس تجمعهما صفة الهدوء وأكد أنهما ثنائي استثنائي.

وقال ديبالا في تصريحات صحفية لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "لقد تعلمت الكثير من أليجري خاصة في طريقة العمل وكوني محترفا حقيقيا، يجب أن نركز جيدًا على التدريبات".

وأضاف : "المدرب دائمًا يعطيني حرية التحرك واللعب أينما أريد، هذه الثقة مهمة للغاية لأنها تجعلك تشعر بأنك جزء من أهداف النادي".

وتابع : "أنا محظوظ لأن الفرصة سنحت لي للعب بجانب ميسي في المنتخب والآن بجانب رونالدو، الكثيرون لم ينالوا هذه الفرصة".

وأردف قائلا : "إنه أمر إيجابي لأنك دائمًا تتعلم من الأفضل، رونالدو هادئ ويجعلك تشعر بالهدوء مثل ميسي، هما ثنائي استثنائي".

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، قال ديبالا : "نحن نعرف أسلوبهم في اللعب وكيف يغلق سيميوني الخطوط وصعوبة المباراة لكن لكي تفوز بهذه البطولة عليك الفوز على أي خصم أمامك، ليست هناك مباريات سهلة".

واستطرد قائلا : "أتلتيكو قوي دفاعيًا ولديه الجودة في الهجوم، إذا لم نكن حريصين في الدفاع فسيعاقبوننا".

وواصل :"بالنظر لما حدث في السنوات الأخيرة، لا يزال لدينا هدف الوصول للقب عندما تخسر النهائي، تريد أن تصل إليه مرة أخرى لإصلاح ذلك والفوز بالبطولة، كرة القدم تعطيك دائمًا فرصة للانتقام وأعتقد أن لدينا هذه الفرصة".

واختتم ديبالا تصريحاته قائلاً : "ليس من السهل أن تصل للنهائي لكن الفريق يركز على ذلك كثيرًا وهذا قد يكون عقبة لكن حتى هذه اللحظة نحن نشعر بالاسترخاء ونريد الوصول للنهائي، علينا القيام بالأمور بهدوء وخطوة بخطوة، نعلم أنها لن تكون سهلة لكن بإمكاننا فعلها كفريق واحد".