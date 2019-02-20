شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد والان مع التفاصيل

يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي نظيره أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء والموافق 20/2/2019 في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن نادي أتلتيكو مدريد قد تأهل لدور ثمن النهائي بعد التواجد في المركز الثاني بمجموعته برصيد 13 نقطة بالتساوي مع المتصدر بروسيا دورتموند.

بينما فريق يوفنتوس بقيادة أليجري؛ فقد تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة وجاء خلفه مانشستر يونايتد برصيد 10 نقاط، لكن اليوفي يمثل خطورة كبير في ظل تواجد كريستيانو رونالدو.

- موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد:

ويلتقي فريق يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد على ملعبه "واندا ميتروبولويتانو" وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

- القنوات الناقلة:

وسيتم نقل ن مباراة أتلتيكو مدريد مع يوفنتوس في الشامبيونزليج عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ علي محمد علي ومحمد بركات.

وستكون مباراة الفريقين مذاعة عبر عدة قنوات مفتوحة مثل القناة الفرنسية RMC Sport 1 HD والقناة الإنجليزية BT Sport 3HD.

- التشكيل المتوقع للفريقين:

- أولا يوفنتوس:

حراسة المرمى: تشيزيني

خط الدفاع: بونوتشي، كيليني، ساندرو، كانسيلو

خط الوسط: بيانيتش، تشان، بينتانكور

خط الهجوم: ديبالا، رونالدو، ماندزوكيتش

ثانيا أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: أرياس، جودين، خيمينيز، لويس

خط الوسط: كوكي، رودريجو، بارتي، ساؤول

خط الهجوم: جريزمان، موراتا