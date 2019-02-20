شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستعد للإطاحة بـ"جاريث بيل" والان مع التفاصيل

قرر مجلس إدارة ريال مدريد الاسباني الاستغناء عن خدمات اللاعب الويلزي جاريث بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب الإصابات المتكررة للاعب وتراجع مستواه بشكل ملحوز.

وأشارت قناة “تيلي مدريد” الإسبانية إلى أن جاريث بيل سيرحل عن ريال مدريد في الصيف المقبل، خاصة وأن إدارة النادي الملكي مستعدة للاستماع للعروض المقدمة للاعب من عدة أندية، والتي تبدأ قيمتها من 120 مليون يورو.

وذكرت القناة الاسبانية أن مهمة ريال مدريد في بيع جاريث بيل ستكون صعبة نوعاً ما بسبب تاريخ الإصابات الذي تعرض له خلال فترة اقامته في إسبانيا وغيابه الكبير عن العديد من المباريات.

وابتعد جاريث بيل عن التشكيلة الاساسية لريال مدريد في الفترة الأخيرة بعد تألق اللاعب الشاب فينسيوس جونيور.