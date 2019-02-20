شكرا لقرائتكم معسكر منتخب الشباب ينطلق 19 مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين مواليد 2001، خوض معسكر للفريق يوم 19 مارس المقبل يستمر حتى انطلاق دورة شمال فريقيا بالإسكندرية أول إبريل المقبل.

قال عادل محفوظ مدير المنتخب أن الفراعنة الصغار قد يخوضون مباراة أو إثنين وديا مع فرق الدوري الممتاز أو القسم الثاني.

يتواجد جهاز منتخب 2001 غداً بالإسكندرية لمتابعة بطولة منتخبات المناطق للبحث عن وجوه جديدة.