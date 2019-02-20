سموحة فى مواجهة برج العرب فى الدورى المصرى

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جدة - عمرو شويل تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام بإقامة مباراة تجمع سموحة والمقاولون العرب مع دقات الثالثة عصراً على ستاد برج العرب بالأسكندرية ويسعى الفريق السكندرى للعودة لقطار الانتصارات بعد السقوط أمام بيراميدز فى الجولة الأخيرة برباعية دون رد فيما فاز ذئاب الجبل على الطلائع بهدفين دون رد فى نفس الجولة

ويحتل سموحة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 25 هدف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 23 هدف .

ويدرس الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة عادل عبد الرحمن إجراء تعديلات جذرية فى التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباريات الدورى الممتاز المقبلة، فى عدة خطوط وتتجه النية لمنح الفرصة لعدد من الوجوه الجديدة خلال موقعة المقاولون العرب فى الدورى الممتاز وذلك بسبب الرباعية التى تلقاها الفريق من نادى بيراميدز فى الدورى الممتاز.

ودعا عادل عبد الرحمن لاعبيه للتركيز خلال مبارياته المقبلة بمشوار مسابقة الدورى الممتاز، أملًا فى تصحيح الأوضاع وعودة الانتصارات مجددًا للفريق السكندرى للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري بينما شدد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب على لاعبيه ضرورة مواصلة قطار الانتصارات للصعود للمربع الذهبى .