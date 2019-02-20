شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والداخلية اليوم الأربعاء 20 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الأهلى مباراة قوية عندما يستضيف الداخلية فى استاد بتروسبورت مساء اليوم الأربعاء، وذلك فى إطار منافسات الجولة الـ23 من الدورى المصرى الممتاز، ويدخل الأهلى المباراة منتعشًا بفوزه الأخير على الإنتاج الحربي بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز.

1_الأهلي ثالث الدوري

يحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في الدوري برصيد 42 خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، فبعد أن خاض الفريق 19 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 13 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.

2_الأهلي يفقد رمضان صبحي

يفقد الأهلى فى مواجهة الداخلية جهود نجمه رمضان صبحي بداعي الإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات، وكان أخرهم البطاقة التي حصل عليها فى مواجهة الإنتاج الحربي الماضية، بالإضافة لغياب اللاعبين الممتد غيابهم بداعي الإصابة ومنهم مروان محسن وأحمد فتحي.

3_الداخلية في المركز الرابع عشر

يحتل الأهلي المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة خلف الجونة صاحب المركز الثالث عشر، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في أربع مباريات، وتعادل في عشر، وتلقى 8 هزائم.

4_20 لاعباً في قائمة الأهلي

ضم لاسارتي 20 لاعبًا في قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة الليلة وهم: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي - محمد هاني - سعد سمير - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - هشام محمد - عمرو السولية - حمدي فتحي - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - صلاح محسن - أحمد الشيخ - حسين الشحات - مروان محسن - أحمد حمودي - جونيور أجاي - جيرالدو.

5_الداخلية يستعد للأهلي بسباعية

استعد الداخلية لمواجهة الأهلى بمعسكر قاهري شهد إقامة مباراة ودية أمام النصر انتهت بفوز الداخلية بسباعية نظيفة، ويطمع علاء عبد العال في تكرار سيناريو مباراة الدور الأول أمام القلعة الحمراء، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، لينتزع نقطة ثمينة من المارد الأحمر.