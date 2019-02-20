شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتجه للسويس لملاقاة بتروجت غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الأربعاء فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة بتروجت المقرر لها الثالثة عصر غدٍ الخميس بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى العام . ومن المقرر أن يتجه فريق الإنتاج الحربى عقب المران للسويس للمبيت هناك والدخول فى معسكر مغلق استعدادًا للمباراة . ويحتل بتروجت المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 10 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه 28 هدفًا فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا .

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