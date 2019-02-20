عمر جمال يكشف سبب إطلاق النار على سيارة حسام البدري في ليبيا

عمرو ابوبكر

تحدث عمر جمال لاعب نادي الإسماعيلي السابق، عن فترة وجوده في نادي أهلي طرابلس الليبي، عندما كان حسام البدري مديراً فنياً لهذا الفريق، وتجربته مع نادي بيراميدز.

وقال عمر جمال في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "أحب حسام البدري كمدير فني، أكثر من وجوده كرئيس للنادي".

وأشار إلى أنه عندما كان في ليبيا؛ أحد اللاعبين في أهلي طرابلس حرَّض بعض الأشخاص لإطلاق النار على سيارة حسام البدري؛ بسبب عدم إشراكه في المباريات، وحدث هذا الأمر بالفعل.