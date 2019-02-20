التشكيل المتوقع ليوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

يوفنتوس كتب: محمد معتز صلاح الدين يستعد يوفنتوس لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد، على ملعب واندا ميتروبوليتان، ضمن ذهاب دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا. ويدرس ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراته أمام أتلتيكو مدريد ومن المحتمل أن يدفع بـ: في حراسة المرمى: تشيزني في الدفاع: جواو كانسيلو، ليناردو بونتشي، جيورجيو كليني، أليكس ساندرو في خط الوسط: بليز ماتويدي، ميراليم بيانيتش، سامي خضيرة في الهجوم: كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، ماريو مانذوكيتش.

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