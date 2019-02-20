أرقام وإحصائيات قبل مواجهة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

تتوجة مساء اليوم الأربعاء أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس االإيطالي ضمن منافسات دور الــ16 بدوري أبطال أوروبا.

وواجه يوفنتوس نظيرة أتلتيكو مدريد سبع مرات في المسابقات الأوروبية ، لكن خمسة منها جاءت في كأس المعارض في ستينيات القرن الماضي ، وهناك يعود آحر فوز للبيانكونيري على أتلتيكو في يونيو 1965 بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما المواجهة الوحيدة التي جمعت بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا كانت في دور المجموعات 2014/2015 ، حيث تم تسجيل هدف واحد في كلتا المباراتين بتوقيع أردا توران في ملعب فيسنتي كالديرون.

أتلتيكو مدريد لم يهزم في دوري أبطال أوروبا ضد الأندية الإيطالية تحت قيادة دييجو سيميوني ، حيث فاز في أربع مناسبات وتعادل

مرتين ، في تلك الستة مباريات ، لم يدخل مرماه سوى هدف صد ميلان في مارس 2014.

بينما ماسيميليانو أليجري المدير الفني للسيدة العجوز وصل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا طوال فترة اقامته كمدرب مع نادي يوفنتوس ، وقد شهدت هذه الفترة الوصول إلى نهائي هذه المسابقة في مناسبتين من المواسم الأربعة الأخيرة.

وفاز يوفنتوس في أربعة من مبارياته الخمس الأخيرة في مرحلة خروج المهزوم من دوري أبطال أوروبا وتعادل في مناسبة واحدة فقط ، هزيمته الأخيرة في هذه المرحلة تعود إلى مارس من عام 2016 ضد بايرن ميونخ.

بلغ أتلتيكو مدريد الدور ثمن

النهائي من دوري أبطال أوروبا في خمسة من المواسم الستة تحت قيادة دييجو سيميوني ، الاستثناء الوحيد كان في الموسم الماضي عندما احتل المركز الثالث في مجموعته خلف روما وتشيلسي.

لم يهزم أتلتيكو مدريد في آخر إثنا عشر مباراة متتالية على ميدانه في دوري أبطال أوروبا ، محققاً سبع انتصارات وخمس تعادلات ، كما لم يدخل مرماه سوى هدف واحد فقط في مبارياته العشر الأخيرة في مراحل خروج المغلوب.

وسجل باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس ستة أهداف في مبارياته السبع الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ، أكثر مما سجل في مبارياته الأربع والعشرين قبل ذلك في المسابقة مع يوفنتوس خمسة ، فيما جاء إحدي عشر من أهدافه بالقدم اليسرى.

بينما شارك أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد بتسجيل تسعة أهداف في دوري أبطال اوروبا على ملعب واندا متروبوليتانو ، حيث أحرز ستة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة بمعدل (67 بالمئة) من الأهداف التي سجلها أتلتيكو مدريد هذا الموسم.