رياضة | موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لخوض مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق الداخلية يوم الأربعاء، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُلعب مباراة الأهلي ضد الداخلية على استاد "بتروسبورت" وذلك يوم الأربعاء، والموافق 20 فبراير 2019 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مواجهة الأهلي أمام الداخلية في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثالث وفي رصيده 42 نقطة، في المقابل يقع فريق الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الداخلية أمام الأهلي في الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.