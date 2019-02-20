رياضة | الإعلان عن حكام مباراتي الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن حكام مباراتي الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، عن أسماء حكام مباريات اليوم، بالدوري العام.

ويستضيف طلائع الجيش الزمالك، على ملعب الجيش بالسويس، بينما يلتقي الأهلي الداخلية، بملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يدير محمد معروف مباراة طلائع الجيش والزمالك تحكيميًا، بينما يدير لقاء الأهلي والداخلية تحكيميًا محمود البنا ويعاونه كلًا من تحسين أبو السادات مساعد أول، وأحمد توفيق مساعد ثانٍ، وجلال أحمد حكمًا رابعًا، وسعيد حمزة، ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا.

وسقط فريق بيراميدز أمام الجونة بهدفين مقابل هدف مساء يوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وجاءت ثنائية الجونة في شباك بيراميدز عن طريق؛ إسلام عبد النعيم وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين؛ 51 و60 ومن ثم سجل للفريق الضيف هدف بالدقيقة 77 من خلال عبدالله السعيد.

ويأتي ترتيب الدوري المصري بعد خسارة وصيف البطولة كالتالي:

1- الزمالك: 51 نقطة

2- بيراميدز: 45 نقطة

3- الأهلي: 42 نقطة

4- مصر المقاصة: 34 نقطة

5- المقاولون العرب: 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي: 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي: 29 نقطة

8- الإسماعيلي: 27 نقطة

9- الجونة: 26 نقطة

10- طلائع الجيش: 25 نقطة

11- سموحة: 25 نقطة

12- حرس الحدود: 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري: 24 نقطة

14- الداخلية: 22 نقطة

15- النجوم: 21 نقطة

16- إنبي: 21 نقطة

17- وادي دجلة: 20 نقطة

18- بتروجيت: 19 نقطة