اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد بث مباشر (لحظة بلحظة) عبر Bein Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد بث مباشر (لحظة بلحظة) عبر Bein Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد بث مباشر (لحظة بلحظة) عبر Bein Sport

يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي نظيره أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء والموافق 20/2/2019 في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد بث مباشر (لحظة بلحظة) عبر Bein Sport

ويذكر أن نادي أتلتيكو مدريد قد تأهل لدور ثمن النهائي بعد التواجد في المركز الثاني بمجموعته برصيد 13 نقطة بالتساوي مع المتصدر بروسيا دورتموند.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد بث مباشر (لحظة بلحظة) عبر Bein Sport

بينما فريق يوفنتوس بقيادة أليجري؛ فقد تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة وجاء خلفه مانشستر يونايتد برصيد 10 نقاط، لكن اليوفي يمثل خطورة كبير في ظل تواجد كريستيانو رونالدو.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد بث مباشر (لحظة بلحظة) عبر Bein Sport

- موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد:

ويلتقي فريق يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد على ملعبه "واندا ميتروبولويتانو" وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد بث مباشر (لحظة بلحظة) عبر Bein Sport

- القنوات الناقلة:

وسيتم نقل ن مباراة أتلتيكو مدريد مع يوفنتوس في الشامبيونزليج عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ علي محمد علي ومحمد بركات.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد بث مباشر (لحظة بلحظة) عبر Bein Sport

وستكون مباراة الفريقين مذاعة عبر عدة قنوات مفتوحة مثل القناة الفرنسية RMC Sport 1 HD والقناة الإنجليزية BT Sport 3HD.

- التشكيل المتوقع للفريقين:

- أولا يوفنتوس:

حراسة المرمى: تشيزيني

خط الدفاع: بونوتشي، كيليني، ساندرو، كانسيلو

خط الوسط: بيانيتش، تشان، بينتانكور

خط الهجوم: ديبالا، رونالدو، ماندزوكيتش

ثانيا أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: أرياس، جودين، خيمينيز، لويس

خط الوسط: كوكي، رودريجو، بارتي، ساؤول

خط الهجوم: جريزمان، موراتا

مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد بث مباشر (لحظة بلحظة) عبر Bein Sport

- مشاهدة البث المباشر:

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.



