شكرا لقرائتكم خبر عن «طبع الإبل» تنطلق باستعراض 14 مشاركاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تنطلق منافسات طبع الإبل صباح غد (الخميس)، على ميدان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الـ3 في الصياهد الجنوبية، وذلك من خلال استعراض 14 مشاركا أمام 5 من لجنة التحكيم؛ ليتأهل منهم 8 أشخاص ليوم (الجمعة)، ليتم بعد ذلك اختيار الـ5 الأوائل منهم بتقييم كامل من اللجنة دون الاستعانة بتصويت الجماهير، كما حدث في التصفيات الأولى. وأوضح المتحدث باسم نادي الإبل عضو مجلس الإدارة فوزان الماضي أن مسابقة طبع الإبل تم تطويرها بإضافة تصويت الجماهير، إذ سترسل المقاطع على حساب النادي وطرحها لتصويت الجماهير، وبذلك أشركنا الجمهور المحب، وحرصنا على تأهل 14 متسابقا، يتنافسون في يومي الخميس والجمعة، ولكن في هذه المرحلة بتقييم كامل من لجنة التحكيم الذين تم اختيارهم نظرا لخبرتهم الكبيرة في هذا المجال، والطبع هو أفضل من يستأنس هذه الإبل ويطوعها بالصوت وتمشي معه في أضيق الأماكن، إضافة إلى درجة أنها تترك أعلافها وهي جائعة، وتذهب مع صاحبها؛ ولذلك نبع الاهتمام بها وتم عمل تلك المسابقة لها، وهي تعطي صورة جميلة للانقياد، والمسابقة لها جماهيرية كبيرة. وأضاف الماضي: «سيكون موعدنا مع الجمهور الكريم يوم الخميس الساعة الـ10 صباحا للمتأهلين الـ14 للمرحلة الأولى، يتأهل منهم 8 مشاركين ليوم الجمعة ليتم اختيار الـ5 الفائزين، إذ سيتخلل ذلك تداخل الإبل مع بعضها باتجاه معاكس، ويتم النظر للإبل التي ستخرج على نداء صاحبها قبل الأخرى، وبعض الصور الأخرى التي وضعتها لجنة التحكيم».