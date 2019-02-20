شكرا لقرائتكم الجونة يواصل الاستعداد لمواجهة الاهلى بدون راحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الجونة بقيادة حمادة صدقى تدريباتة اليوم بدون راحة بعدما حقق فوزًا غاليًا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة ضمن فعاليات الجولة الـ23 للدورى والاستعداد لمباراة المقبلة أمام الاهلى يوم 24 من الشهر الجارى بمدينة الغردقة .
وبعدما فاز الجونة على بيراميدز إرتفع رصيد الأول إلى 26 نقطة متقدمًا للمركز التاسع بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد الأخير عند 45 نقطة فى المركز الثانى.
كانت هذه تفاصيل خبر الجونة يواصل الاستعداد لمواجهة الاهلى بدون راحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.